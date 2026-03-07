Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep ve Kilis hariç tüm iller ile Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Karadeniz’in iç kesimlerinde Bolu ve Çorum dışında kalan bölgeler ile Doğu Anadolu genelinde; ayrıca Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
6 il için sarı kod
Yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde zaman zaman etkisini artırması öngörülüyor. Meteoroloji, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımlayarak bu illerde kar ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.
Don ve buzlanma uyarısı
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus görüleceği, iç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ile don olayının etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktalarında ve Doğu Anadolu’da kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklar bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece düşeceği öngörülürken, rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde ise kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
7 Mart 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu