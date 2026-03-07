Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep ve Kilis hariç tüm iller ile Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Karadeniz’in iç kesimlerinde Bolu ve Çorum dışında kalan bölgeler ile Doğu Anadolu genelinde; ayrıca Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde zaman zaman etkisini artırması öngörülüyor. Meteoroloji, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımlayarak bu illerde kar ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

Don ve buzlanma uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus görüleceği, iç ve doğu bölgelerde ise buzlanma ile don olayının etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktalarında ve Doğu Anadolu’da kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı olumsuzluklar bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece düşeceği öngörülürken, rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde ise kuvvetli, saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

7 Mart 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu