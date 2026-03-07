Bölgeden paylaşılan görüntülerde Tel Aviv’de peş peşe şiddetli patlamaların yaşandığı görüldü. Patlamaların ardından kenti yoğun duman kaplarken, sirenlerin devreye girdiği ve vatandaşların sığınaklara indiği aktarıldı. İsrail’in Demir Kubbe ve Arrow hava savunma sistemlerinin saldırılar sırasında aktif hale getirildiği, ancak bazı füzelerin savunmayı aşarak kentin farklı noktalarında infilak ettiği iddia edildi.

Saldırıda yer aldığı belirtilen Fattah hipersonik füzesi, İran’ın en ileri silah sistemlerinden biri olarak tanımlanıyor. Tahran yönetimi, bu füzenin yüksek hızı ve manevra yeteneği sayesinde mevcut hava savunma sistemlerini aşabildiğini öne sürüyor.

Operasyonda kullanıldığı bildirilen bir diğer mühimmat olan Khorramshahr-4 ise uzun menzili ve güçlü tahrip kapasitesiyle biliniyor. İran, bu füzenin yaklaşık 2 bin kilometre menzile ulaşabildiğini açıklamıştı. Saldırılarda adı geçen Kheibar füzeleri de son yıllarda geliştirilen balistik sistemler arasında gösteriliyor.

Savaşta son durum