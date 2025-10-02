İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, son günlerde sosyal medyada yayılan taksiciler ile korsan taşımacılık yapan sürücüler arasındaki tartışma görüntülerinin gerçeği yansıtmadığını ve provokatif bir algı operasyonu olduğunu açıkladı. Özkan, tüm Türkiye’deki taksici esnafına sağduyulu davranma çağrısı yaparak, sorunun çözümünün yasal mercilerde aranması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyada paylaşılan tartışmalar algı operasyonu mu?

Özkan, son günlerde sosyal medyada yoğun şekilde dolaşıma giren taksi ve korsan taşımacılık sürücüleri arasındaki tartışma görüntülerine dikkat çekti.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden paylaşılan videoların, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaya yönelik olduğunu belirten Özkan, “Bazı eski görüntüler, sanki yeniymiş gibi servis edilerek vatandaşın taksicilere karşı tahrik edilmesi amaçlanıyor. Biz bu tür provokasyonlara kapılmayacağız” dedi.

Hukuk yolundan sapılmaması çağrısı

Esnaf odası başkanı, tartışmalı durumlarda şiddete başvurulmaması gerektiğini vurguladı. Özkan, “Türkiye bir hukuk devletidir. Karşılaştığımız her olumsuzlukta devletin kolluk kuvvetleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden destek istemeliyiz. Şiddet çözüm değil” ifadelerini kullandı.

Özkan, korsan taşımacılık yapanların mağduriyet iddialarına da değinerek, “Asıl mağdur, vergisini ödeyen, sigortasını yatıran ve tüm yasal yükümlülüklerini yerine getiren kayıtlı taksicilerdir. Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler, gerçekte aylar önce yaşanmış olayları yeniymiş gibi gösteriyor. Bu şekilde kamuoyunda yanlış bir algı yaratılıyor” dedi.

Esnafa haksız yük yüklenmemeli

Başkan, vatandaşlardan da konuya karşı duyarlılık göstermelerini istedi. “İzmir’de yaklaşık 3 bin, Türkiye genelinde ise 150 bin taksici esnafımız var. Her meslekte olduğu gibi bizim sektörümüzde de münferit olumsuzluklar yaşanabilir. Ancak bu tür olaylar tüm esnafımıza mal edilmemelidir” diyen Özkan, odalarına bağlı şikayet ve haber merkezine vatandaşların yaşadığı olumsuzlukları iletebileceğini hatırlattı.

Özkan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bizim işimiz kavga değil, ekmek mücadelesidir. Sağduyumuzdan güç alıyoruz. Türk adaletine ve devletimize güveniyoruz. Mahkemeler ve bilirkişi raporları doğrultusunda adil kararlar verileceğine, haksız rekabetin önleneceğine inanıyoruz.”