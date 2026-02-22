Son Mühür/ Beste Temel- Karabağlar Belediyesi, geleneksel el sanatlarını modern dokunuşlarla buluşturan çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. "Gelenekselden Günümüze Dokunuşlar: İzmir’den Tokat’a" temasıyla kapılarını açan karma sergi, sanatçı Emel Ardahanlı, Esengül Gökmen ve Figen Kahya’nın titiz çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sundu. Kadim sanat dallarının seçkin örneklerinin yer aldığı organizasyon, açılış gününde yoğun bir ilgiyle karşılandı.

“Sanat varoluşun ve ruhsal dengenin anahtarıdır”

Serginin açılış töreninde söz alan Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Rahile Yeni, sanatın insan hayatındaki iyileştirici gücüne vurgu yaptı. Bilimsel verilerin ışığında sanatla ilgilenen bireylerin zihinsel ve ruhsal sağlığının daha güçlü olduğunu hatırlatan Yeni, sanatı yalnızca estetik bir uğraş olarak değil, hayatı anlamlandırmanın en temel yolu olarak tanımladı. Yerel yönetimlerin kültürel mirası koruma yükümlülüğüne dikkat çeken Yeni, "Dünyada kalıcı bir iz bırakma gayesi taşıyan sanatçılarımızın bu kıymetli eserlerini geleceğe taşımak, bizlerin en önemli sorumluluklarından biridir. Bu değerli koleksiyonu Karabağlar ile buluşturan herkese teşekkür borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Tokat’ın yazmacılık geleneği Karabağlar’da hayat buluyor

Serginin odak noktalarından biri olan geleneksel yazmacılık sanatına dair konuşan sanatçı Emel Ardahanlı, Tokat’ın bu alandaki tarihsel önemine değindi. Bir dönem Anadolu’nun üretim merkezi olan baskıhanelerin zamanla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Ardahanlı, yazmacılığı sadece bir teknik değil, "kültürel bir hafıza" olarak nitelendirdi. Doğal boyalar kullanılarak hazırlanan baskıların her birinin geçmişin izlerini bugüne taşıyan birer mesaj olduğunu ifade eden sanatçı, sergideki eserlerin kolektif bir emeğin ürünü olduğunu; baskıları kendisinin, ince işlemeleri ise çalışma arkadaşlarının büyük bir sabırla tamamladığını kaydetti.

Canlı performansla geleneksel üretim şöleni

Açılış seremonisinin ardından gerçekleştirilen canlı uygulama etkinliği, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçıların tezgah başında sergilediği canlı baskı teknikleri, geleneksel üretimin ne denli büyük bir ustalık ve hassasiyet gerektirdiğini bir kez daha kanıtladı. Katılımcılar, kumaşın doğal boyalarla buluşma anına tanıklık ederek yazmacılık sanatının inceliklerini yerinde inceleme fırsatı yakaladı. Bu uygulamalı çalışma, özellikle genç kuşakların geleneksel el sanatlarına olan ilgisini artırmayı hedefleyen bir deneyim olarak öne çıktı.

Siyaset ve sanat dünyası sergide buluştu

Karabağlar’daki bu sanatsal buluşmaya siyaset dünyasından da destek geldi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile birlikte sergi alanını ziyaret ederek eserleri yakından inceledi. Sanatçılarla uzun süre sohbet eden Arslan, kültürel değerlerin yaşatılması adına gösterilen bu emeğin çok kıymetli olduğunu vurguladı. Eserlerin hikayeleri hakkında teknik bilgi alan Arslan, Karabağlar Belediyesi’nin sanatı toplumun her kesimine ulaştıran vizyoner çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.