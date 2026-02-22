Ege Denizi’nde geçimini denizden sağlayan avcılar, Ocak ve Şubat aylarında etkili olan sert hava koşulları nedeniyle zorunlu bir mola vermek durumunda kaldı. Yılın büyük bir bölümünü limanlarda demirli geçiren balıkçılar, Nisan ayı ortasında kapacak olan av sezonunun final etabını daha verimli geçirmek adına rotalarını yeniden derin sulara çevirdi.

Sezonun ilk yarısı sardalya ile güldürdü

1 Eylül’de "Vira Bismillah" diyerek denize açılan Egeli balıkçılar için sezonun ilk yarısı oldukça umut verici geçti. Özellikle sardalya avında yaşanan bolluk, hem tezgahları hem de balıkçıların yüzünü güldürdü. Yılın ilk günlerinde kısa bir dinlenme sürecine giren ekipler, tatilin ardından yeniden ağlarını denize bırakmayı planlasa da Ege’nin hırçın dalgaları ve bitmek bilmeyen sağanak yağışlar bu planları sekteye uğrattı. Olumsuz deniz koşulları nedeniyle haftalarca limanlarda beklemek zorunda kalan balıkçılar, şimdilerde Şubat ayının son günleriyle birlikte havaların yumuşamasını ve kesintisiz av sürecinin başlamasını bekliyor.

Sektör temsilcilerinden "Hamsi ve Sardalya" vurgusu

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkan Vekili Mehmet Aksoy, sürece dair yaptığı değerlendirmelerde fırtınanın yarattığı engellere dikkat çekti. Sezona hızlı bir giriş yapmalarına rağmen son iki ayda hava muhalefeti nedeniyle operasyon kabiliyetlerinin düştüğünü belirten Aksoy, Marmara ve Karadeniz’de devam eden hareketliliğin Ege kıyılarına da sirayet edeceğine inandığını dile getirdi. Aksoy, "Deniz suyunun soğuması ve dinlenme süreciyle birlikte hamsi ve sardalya hem irileşti hem de yağ oranını artırarak lezzet kazandı. Meteorolojik veriler iyileştiği andan itibaren sezon sonuna kadar çok daha kaliteli bir avcılık yapılacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

50 günde sadece 12 gün mesai yapılabildi

Sektörün mutfağından gelen isimlerden biri olan gırgır balıkçısı Sedat Özbalık, yaşanan kaybın boyutlarını rakamlarla ifade etti. Yaklaşık 50 günlük bir zaman diliminin sadece 10-12 gününde ağ atabildiklerini belirten Özbalık, kalan süreyi barınaklarda ekipman bakımı yaparak geçirdiklerini söyledi. Havaların açılmasıyla birlikte piyasadaki eksikliği hızla gidereceklerini ifade eden Özbalık, vatandaşların sofralarına çok daha lezzetli ve kaliteli balıkların geleceğinin müjdesini verdi. Güzelbahçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Emir Kayan da benzer bir tablo çizerek, bu yılın önceki senelere kıyasla çok daha sert geçtiğini, ancak sezonun kalan kısmından hala umutlu olduklarını vurguladı.

Nisan ortasına kadar sürecek büyük yarış

15 Nisan’da başlayacak olan av yasağı öncesinde, Ege’nin emektar balıkçıları için her günün önemi kritik seviyeye ulaştı. Yağmur ve fırtınanın izin verdiği kısıtlı zaman dilimlerinde azami verim elde etmeye odaklanan sektör paydaşları, modern teknolojiyle donatılmış gemileriyle hamsi ve sardalya sürülerinin peşine düşmeye hazırlanıyor. Hem ekonomik hem de gastronomik açıdan büyük önem taşıyan bu süreçte, denizdeki bolluğun tezgahlara fiyat indirimi olarak yansıması da temel beklentiler arasında yer alıyor.