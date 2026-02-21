Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda şampiyonluk yürüyüşüne namağlup devam eden Fenerbahçe, alt sıralardan uzaklaşmak için çabalayan Kasımpaşa'yı kendi evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Zirve takibini kıyasıya sürdüren sarı-lacivertli ekip ile zorlu bir deplasmana çıkacak olan İstanbul temsilcisi arasındaki bu kritik mücadele futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, her iki takımın da mutlak puan parolasıyla sahaya çıkacağı dev maç saat kaçta başlayacak ve takımlardaki kritik eksikler kimler? İşte nefesleri kesecek karşılaşmaya dair tüm detaylar...

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in zirve yarışını yakından ilgilendiren bu zorlu mücadele, yirmi üç şubat iki bin yirmi altı pazartesi günü gerçekleştirilecek. Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı dev karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saati ile tam yirmi sıfır sıfırda çalacak. Kritik mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek olup, saha kenarındaki yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

ZORLU DOKSAN DAKİKA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Milyonlarca taraftarın sonucunu merakla beklediği bu ulusal sınavın ekranlara geleceği adres de netleşti. Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki bu önemli lig mücadelesi, yayıncı kuruluş beIN SPORTS ekranlarından canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

İKİ TAKIMIN EKSİK VE CEZALI OYUNCULARI DİKKAT ÇEKİYOR

Kritik maç öncesinde her iki cephede de yaşanan sakatlık ve ceza problemleri teknik heyetlerin oyun planlarını doğrudan etkiliyor. Ev sahibi Fenerbahçe'de kasığından sakatlığı bulunan tecrübeli stoper Milan Skriniar ve ayak bileğinden sakatlık yaşayan Edson Alvarez'in yanı sıra, maçtan men cezası devam eden Mert Hakan Yandaş bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekip Kasımpaşa'da ise sarı kart cezalısı durumuna düşen Claudio Winck ile çapraz bağlarından ağır bir sakatlık geçiren Haris Hajradinovic takımlarını bu zorlu deplasmanda yalnız bırakmak zorunda kalacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMUNDA GÜNCEL TABLO

Karşılaşma öncesinde puan tablosundaki genel duruma bakıldığında Fenerbahçe'nin bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı-lacivertli ekip oynadığı yirmi iki maçta elde ettiği on beş galibiyet ve yedi beraberlikle topladığı elli iki puan sayesinde ligin ikinci sırasında namağlup olarak zirve takibini sürdürüyor. Konuk ekip Kasımpaşa ise geride kalan yirmi iki haftada sadece dört galibiyet alarak elde ettiği on dokuz puanla ligin on beşinci basamağında zorlu bir düşme hattı mücadelesi veriyor.