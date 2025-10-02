Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Genel Kurulu öncesi başkanlık adaylığını açıklayan Zafer Koç, sektör temsilcilerinin yoğun desteği ve ustaların alkışlarıyla adeta miting havasında karşılandı. Geleneksel olarak Şirinyer Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen program, büyük ilgi gördü. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı etkinlikte, oy kullanabilecek 750’ye yakın üyenin yanı sıra İzmir Ticaret Odası, EBSO, EİB, İESOB, EMODER, OFİSMOD, EMOSAD ve esnaf kefalet kooperatiflerinin temsilcileri yer aldı.

“Bu bir makam arayışı değil, ortak emeğin yansıması”

Coşkulu buluşmada konuşan İZMOD Başkan Adayı Zafer Koç, 15 yıldır odada çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Bugün burada olmak, benim için hem bir veda hüznü hem de yeni bir başlangıcın heyecanıdır. Bu bir görev değişimi değil, yılların emeğine yazılmış bir helalleşme ve yeniden doğuştur. Eğitim danışmanlığından genel sekreterliğe farklı görevlerde bulunduğum bu yolculukta, mobilya sektörüne örnek olacak Mobilya Akademi’yi hep birlikte inşa ettik. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Başkan adaylığım bir makam arayışı değil; güvenin, dostluğun ve ortak emeğin yansımasıdır. Odamızı ve sektörümüzü hep birlikte daha ileriye taşıyacağız.”

Özkoparan: “Ateşten gömlek giyecek”

İki buçuk dönemdir görevde bulunan İZMOD Başkanı Hasan Özkoparan, görevi Koç’a devretmenin gururunu yaşadığını belirterek: “Pandemi, deprem ve ekonomik krizlerle adeta ateşten gömlek giydik. Şimdi bu sorumluluğu Zafer Koç devralıyor. Kendisi sektörde yetişmiş, esnaf ile bürokrasi arasında güçlü köprüler kurmuş bir evladımızdır. Onun döneminde odanın daha da büyüyeceğine inanıyorum ve her daim yanında olacağım.”

Tam destek mesajları

Koç’a destek veren Karabağlar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ünal Yaşar ise, “Zafer Koç, sadece bir aday değil; vizyonu, kararlılığı ve samimiyetiyle sektör için güçlü bir rol modeldir. Onunla birlikte İzmir mobilya sektörü yeni hedeflere ulaşacaktır. İnancımız tamdır” dedi.

“Gönül mitingi” atmosferi

Sabahın erken saatlerinde salonu dolduran mobilyacılar, esnaf usulü kahvaltı ile güne başladı. Coşkulu geçen programda dostluklar pekişti, büyük aile fotoğrafı için salon dar geldi. Destek mesajlarının salonlara sığmadığı bu buluşma, İZMOD’un geleceği için güçlü bir birliktelik mesajı verdi.

Yaklaşık 2 binin üzerinde üyesi bulunan odanın genel kurulu yeni yılda yapılacak. Seçilecek yönetim, dört yıl boyunca mobilya sektörünün yol haritasını belirleyecek.