Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında bugün taraftarı önünde Göztepe’yi ağırlayacak. Tüpraş Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ligde geride kalan 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, topladığı 40 puanla haftaya 5. sırada girdi.

İzmir temsilcisi Göztepe ise aynı periyotta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayarak 41 puanla rakibinin bir basamak üzerinde, 4. sırada yer aldı. Avrupa kupalarına katılım yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, sahasında mutlak galibiyet hedeflerken; Stanimir Stoilov’un çalıştırdığı Göztepe ise İstanbul’dan puan ya da puanlarla ayrılarak konumunu korumayı amaçlıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Göztepe 3-0 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler belli oldu

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, Rashica, Oh

GÖZTEPE: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Krastev, Juan, Janderson

Beşiktaş'ta önemli eksik

Beşiktaş’ta zorlu Göztepe maçı öncesinde kadroda tek eksik bulunuyor. Süper Lig’de geçen hafta RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan kanat oyuncusu El Bilal Toure’nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi. Bir süre sahalardan uzak kalması beklenen Malili futbolcu, İzmir temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

Eski takımına karşı sahaya çıkıyor

Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı Junior Olaitan, eski takımı Göztepe’ye karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde İzmir temsilcisinden transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla 18 maçta görev alıp 2 gol kaydetmişti. Beninli orta saha oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde bu kez sarı-kırmızılı ekibe karşı Beşiktaş formasıyla mücadele edecek.

Ceza sınırındaki oyuncular