İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen dev ulaşım projesi Buca Onat Tüneli’nin inşaat çalışmaları, Konak ilçesine bağlı Atamer Mahallesi’nde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Tünel kazıları sırasında konutlarında derin çatlaklar ve yapısal bozulmalar meydana gelen mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmediğini savunarak belediye yönetimine karşı seslerini yükseltti. 2612. Sokak üzerinde toplanan kalabalık, yaşadıkları barınma krizine dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı.

150’ye yakın konut yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Bölgedeki incelemelere katılan ve vatandaşlara destek veren AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, 2018 yılından bu yana devam eden tünel projesinin son iki yılda bölgedeki tahribatı geri dönülemez bir noktaya taşıdığını ifade etti. Başdaş, mahalle genelinde yaklaşık 150 evin inşaat faaliyetlerinden doğrudan etkilendiğini ve bu yapıların birçoğunun oturulamaz hale geldiğini belirtti. Belediye tarafından somut bir çözüm planı sunulmadığını vurgulayan Başdaş, "Evler her geçen gün birbirinden ayrılıyor, duvarlardaki yarıklar büyüyor. İnsanlarımızın can güvenliği tehlike altında ancak gidecek bir yerleri veya onlara sunulmuş resmi bir güvence yok" şeklinde konuştu.

"Büyük bir felaket mi bekleniyor?"

Açıklamasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Konak Belediye Başkanı'na doğrudan çağrıda bulunan Sait Başdaş, yerel yöneticilerin mahalle halkıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşların evlerini terk etmeleri istenmesine rağmen, mülkiyet haklarının korunacağına dair somut bir garanti verilmediğini savunan Başdaş, "Bu insanlar haklarını alamayacaklarından korktukları için riskli binalardan çıkamıyorlar. Belediye başkanlarının buraya gelmesi için binaların çökmesi, büyük bir felaketin mi yaşanması gerekiyor?" diyerek sitemini dile getirdi.

Düşük kamulaştırma bedelleri ve yerinde dönüşüm belirsizliği

Mağduriyetini dile getiren mahalle sakinlerinden Selahattin Kılıç, belediyenin tahliye karşılığında sunduğu ekonomik tekliflerin piyasa gerçeklerinden uzak olduğunu ifade etti. Üç katlı mülküne karşılık kendisine 3 milyon 200 bin lira değer biçildiğini belirten Kılıç, bu parayla güncel şartlarda bir gecekondu dahi almanın mümkün olmadığını vurgulayarak adalet talebinde bulundu. Diğer bir mahalle sakini Necla Köprülü ise evinin tavanlarındaki çatlaklar nedeniyle her yağmurda su aldığını, rutubet sorunuyla baş edemediklerini ve Başkan Cemil Tugay ile yaptıkları görüşmede verilen "evleriniz yeniden yapılacak" sözünün havada kaldığını iddia etti.

Belirsizlik can güvenliğinin önüne geçti

Mahallede henüz tek bir binanın bile yıkılıp yerinde dönüşüm kapsamında inşa edilmediğini hatırlatan İsmail Uçkun, bölgede tam bir belirsizlik ikliminin hakim olduğunu söyledi. Duygu Uzuntepe gibi bazı vatandaşlar ise can güvenliğini ön planda tutarak annelerine ve akrabalarına ait binaları boşaltmak zorunda kaldıklarını, ancak mülklerinin akıbeti konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını aktardılar. Atamer Mahallesi sakinleri, hem mülkiyet haklarının korunduğu hem de can güvenliklerinin sağlandığı acil bir eylem planının devreye alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden resmi bir açıklama bekliyor.