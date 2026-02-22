TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden iki İzmir temsilcisi Altay ve Tire 2021 FK arasındaki rekabet, saha içindeki mücadeleden çok saha dışındaki "bilet misillemesi" ve sert açıklamalarla gündeme damga vurdu. Sezonun ilk yarısında başlayan gerginlik, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki rövanş mücadelesiyle birlikte yerini karşılıklı ağır ithamlara ve ironik paylaşımlara bıraktı.

Bilet fiyatlarında sembolik misilleme

İki kulüp arasındaki krizin fitili, ligin ilk devresinde Tire’de oynanan müsabakada ateşlenmişti. O dönem Altay taraftarları için deplasman bilet fiyatlarının 325 TL gibi yüksek bir rakamdan satışa sunulması ve maç esnasında protokol tribünü ile soyunma odası koridorlarında yaşanan arbedeler, siyah-beyazlı camiada büyük tepki toplamıştı. Altay yönetimi, bu duruma karşılık vermek amacıyla dünkü rövanş maçında misafir tribünü biletlerini sembolik olarak "5 kuruş" olarak belirledi. Altay Başkanı Sinan Kanlı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Herkes ederi kadar" çıkışı ise tartışmaları alevlendiren ilk kıvılcım oldu.

Sahadaki beraberlik sosyal medyada kavgaya dönüştü

Heyecan dolu geçen müsabaka 1-1’lik eşitlikle sonuçlanırken, son düdüğün ardından Tire 2021 FK cephesinden çok sert bir yanıt gecikmedi. Puan paylaşımının ardından bir bildiri yayınlayan Tire yönetimi, bilet fiyatlarına atıfta bulunarak "Hesap tutmadı" başlığıyla dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Görselde 5 kuruşluk madeni paralara yer veren Tire ekibi, Altay yönetimini hedef alarak köklü kulübün mevcut durumuna yönelik eleştirilerde bulundu.

"Futbol dersi" ve "Maddi muhtaçlık" göndermesi

Tire 2021 FK tarafından yapılan açıklamada, Altay’ın 112 yıllık dev çınar kimliğine saygı duyulduğu ancak mevcut yönetimin tutumunun bu kimliğe zarar verdiği ima edildi. Paylaşımda, "Büyük Altay'ı kendi yönetim anlayışınızla nasıl 5 kuruşa muhtaç hale getirdiğinizi kamuoyuna açıklarsınız. Sizin küçümseyerek 5 kuruş değer biçtiğiniz takımımız, sahada size o bedelden çok daha fazlasını, futbolun gerçeklerini göstererek bir ders vermiştir" ifadeleri kullanıldı. Bu ifadeler, iki kulüp arasındaki köprülerin tamamen atılmasına neden oldu.

Tarihi rekabette ilk sezon gerginliği

İzmir futbolunun asırlık temsilcisi Altay ile henüz 5 yıl önce profesyonel liglerde boy göstermeye başlayan Tire 2021 FK, siyah-beyazlıların bu sezon 3. Lig’e düşmesiyle tarihlerinde ilk kez resmi olarak rakip oldu. Sezonun ilk yarısında Tire’de oynanan ve Altay’ın 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından gelen bu olaylı beraberlik, iki camia arasındaki tansiyonun gelecek sezonlarda da yüksek seyredeceğinin sinyallerini verdi. Sahadaki puan savaşı şimdilik durulsa da, "5 kuruş" tartışmasının yankıları İzmir spor kamuoyunda uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.