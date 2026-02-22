Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi, ilçedeki kadınların fiziksel ve zihinsel esenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği geniş kapsamlı spor programlarıyla büyük takdir topluyor. Sekiz farklı merkezde uzman antrenörler eşliğinde yürütülen aerobik, pilates ve kardiyo eğitimleri, kadınlara sadece formda kalma imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü bir sosyal ağ kurmalarına da zemin hazırlıyor. Gültepe Atatürk Spor Tesisi’ni ziyaret ederek spor yapan kadınlarla bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadın odaklı belediyecilik vizyonun altını bir kez daha çizdi.

Sekiz Merkezde bine yakın kadın geleceğe hareket ediyor

Konak Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen kurslar, modern donanımlı tesislerde profesyonel bir disiplinle sürdürülüyor. Şu an itibarıyla yaklaşık 1000 kadının aktif olarak faydalandığı bu programlar; Gültepe Atatürk Spor Tesisi, Güzelyalı Spor Merkezi, Toros ve Beştepeler Sosyal Tesisleri gibi önemli noktaların yanı sıra Zeytinlik, Hatay ve Hilmi Değirmenci semt merkezlerinde de devam ediyor. Sağlıklı bir yaşam kültürünü ilçenin her mahallesine yaymayı hedefleyen belediye, başvuruları dijital platforma taşıyarak vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Spor okullarına dahil olmak isteyen Konaklı kadınlar, belediyenin resmi web sitesindeki başvuru portalı üzerinden kayıt işlemlerini hızla tamamlayabiliyor.

Başkan Mutlu: "Güçlü Konak, Güçlü kadınlarla mümkün"

Gültepe’deki tesis ziyareti sırasında kadınların antrenman enerjisine ortak olan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yerel yönetim olarak kadınların sosyal yaşamdaki varlığını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini ifade etti. Göreve geldikleri ilk günden itibaren kadının toplumdaki temsilini ve sesini öncelediklerini belirten Başkan Mutlu, "Kadın komşularımızın talepleri bizim rehberimizdir. Onların aktif, sosyal ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. İnanıyoruz ki; kadının daha görünür olduğu ve her alanda desteklendiği bir Konak, çok daha güçlü bir geleceğe sahip olacaktır" açıklamasında bulundu.

Sporun fiziksel ve psikolojik etkisi katılımcıları mutlu ediyor

Belediyenin sunduğu bu hizmetten iki yıldır kesintisiz faydalanan kursiyerlerden Meliha Yılmaz, düzenli spor yapmanın hayat kalitesini nasıl değiştirdiğini örneklerle anlattı. Sporun artık kendisi için vazgeçilmez bir alışkanlık olduğunu dile getiren Yılmaz, zinde kalmanın yanı sıra zihinsel olarak da büyük bir rahatlama yaşadığını vurguladı. Tüm komşularına ve arkadaşlarına bu imkandan yararlanmaları için tavsiyelerde bulunan Yılmaz, projenin psikolojik dayanıklılığı artırdığını belirterek Başkan Mutlu’ya teşekkürlerini iletti.

Anneler ve çocuklar için bütünsel spor hizmeti

Konak Belediyesi’nin spor hamlesi, sadece bireysel bazda değil aile ölçeğinde de olumlu sonuçlar veriyor. Kursiyerlerden Fatma Koldaş, kendisi pilates eğitimine devam ederken çocuklarının da aynı kurumun farklı branşlarından yararlandığını belirtti. Oğlunun temel hareket eğitimi, kızının ise basketbol branşında kendisini geliştirdiğini söyleyen Koldaş, belediyenin sağladığı bu kapsayıcı hizmet anlayışının ailece daha sağlıklı bir rutine geçmelerine yardımcı olduğunu ifade etti. Mahalle kültürünü sporla birleştiren bu merkezler, Konak’ta dayanışmanın ve sağlıklı yarınların adresi olmaya devam ediyor.