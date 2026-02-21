Ramazan ayı yaklaşırken her yıl olduğu gibi hurma tezgâhlarında hareketlilik başladı. Ancak bu yıl dikkat çeken gelişme, fiyatlarda beklenen artışın yaşanmamış olması oldu. Geçmiş yıllarda Ramazan öncesinde yükselişe geçen hurma fiyatları bu sezon sınırlı bir artış gösterdi. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez ürünü olan hurma, kullanım amacına göre farklı özellikleriyle tercih ediliyor.

Ramazan boyunca hem iftarda hem sahurda tüketilen hurmalar, besin değerlerine ve yapısına göre ayrılıyor. Sahurda daha lifli ve uzun süre tokluk sağlayan çeşitler öne çıkarken, iftarda ise daha şekerli, kuru ve yumuşak hurmalar rağbet görüyor. Suudi Arabistan ve Medine hurmaları en çok talep edilen ürünler arasında yer alırken; Tunus, Irak, İran ve Mısır menşeli çeşitler de tezgahlarda bulunuyor.

"Doyurucu ve lifli hurma tercih ediliyor"

Yaklaşık her yıl farklı oranlarda fiyat artışı yaşandığını belirten hurmacı Ahmet Özkan, bu Ramazan’da artışın sınırlı kaldığını söyledi. Özkan, fiyatların yüzde 5 civarında yükseldiğini ifade ederek tüketici tercihleriyle ilgili şunları dile getirdi:

"Hurma iftarlık ve sahurluk olmak üzere artık ikiye ayrılıyor. Birçok vatandaş hurmayla ve sütle oruç tutuyor sünneti de yerine getirmek için. İftarda tamamen damak tadına göre, daha şekerli, kuru, yumuşak hurmalar tercih eden vatandaşlarımız var. Sahur için daha lifli, daha doyurucu ve besin değeri daha yüksek hurmaları tercih ediyorlar"

"Boykot ettikleri için hurma fiyatları düştü"

Yaklaşık 20 yıldır ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Medine’den hurma tedarik ettiğini belirten Özkan, 23 farklı Medine hurması çeşidinin satışını yaptığını aktardı. Bunun yanında Tunus, Irak, İran ve Mısır’dan gelen ürünlerin de bulunduğunu ifade eden Özkan, piyasadaki bazı ürünlerle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Kudüs hurması adı altında İsrail menşeli ürünler satılmakta. Özellikle bu son savaştan sonra insanlar boykot uyguladığı için hurma fiyatları düştü. Kudüs hurması uygun fiyatlı diye çok satılmaya başladı. İsmini değiştirip yine Filistin hurması yapan insanlar da oldu maalesef. Bu tarz işlenmiş ürün, hormonlu meyve, hibrid tohumlar üretiliyor. Haliyle çok sağlıksız olduğu için zaten tercih etmemeleri gerekir. İkinci sebebi de artık vatandaşlara bırakırız."

"Hurmanın işlenmemiş, yıkanmamış ve parafinlenmemiş…"

Tüketicilere hurma alırken dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunan Özkan, ürünün doğal yapısını korumasının önemli olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Ambalajlı ürünlere çok dikkat etmeleri lazım. İçine oksit gazı basıyorlar. Sağlık açısından tehlikeli gördükleri, çok açıkta bulunan veya çok sıcakta bulunan ürünleri tercih etmemeliler. Bir de hurmayı saklama koşulları var. Hurmayı aldıktan sonra kuru ve serin bir yerde muhafaza etmek gerekiyor. Oda sıcaklığı bir ay boyunca yeterlidir ama kış döneminde olduğumuz için ve insanlar kaloriferleri yaktığı için ev ortamı sıcak oluyor. Dolabın sebzeliğinde ve serin yerlerde muhafaza ederlerse daha uygun olur"