Son Mühür- Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen “Şehadetin Sofrası Ülkücü Şehitler Hatıra İftarı”, milliyetçi camiayı ve Cumhur İttifakı temsilcilerini bir araya getirdi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın katılımıyla gerçekleşen programda, Ramazan ayının manevi atmosferi ile şehitlerin aziz hatıraları harmanlandı. İftar sofrasında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin geleceği üzerindeki stratejik rolüne dikkat çekildi.

"Bu sofra Fırat Çakıroğlu’nun emanetidir"

Programda söz alan Eyyüp Kadir İnan, kurulan bu sofranın sadece bir yemek paylaşımı değil, aynı zamanda tarihi bir duruşun simgesi olduğunu ifade etti. Ramazan bereketinin paylaşıldığı bu alanı "15 Temmuz’da tanklara göğsünü siper edenlerin ve şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun emanetini namus bilenlerin sofrası" olarak tanımlayan İnan, Cumhur İttifakı’nın 21. yüzyılın en sarsılmaz birlikteliği olduğunu vurguladı. Konuşmasında coğrafi sınırları aşan bir gönül birliğine değinen İnan; dualarının Kerkük'ten Karabağ'a, Doğu Türkistan'dan bugün çocuk feryatlarının yükseldiği Gazze'ye kadar ulaştığını dile getirdi.

Küresel dayatmalara karşı Türk Gençliğinin duruşu

Gençlik üzerinden yürütülen kuşak tartışmalarına ve toplumsal değerlerin istismarına değinen AK Partili İnan, dış dünyadan empoze edilmeye çalışılan kirli kampanyalara karşı "kendimiz gibi kalabilmenin" bir erdem olduğunu belirtti. Büyük Türk gençliğinin sahip olduğu değerlerin artık küresel ölçekte birer referans noktası haline gelmeye başladığını söyleyen İnan, bu kadim değerleri tüm dünyanın ortak kıymetleri haline getirmek için el birliğiyle çalışacaklarını kaydetti.

"Cumhur ittifakı olmasaydı müfredatı LGBT belirlerdi"

2023 seçimlerinin sonuçlarını ve olası bir iktidar değişiminin yaratacağı riskleri değerlendiren Eyyüp Kadir İnan, eğitim ve dış politika üzerinden çarpıcı örnekler verdi. Millet İttifakı'nın kazanması durumunda Türkiye'nin Suriye ve Kıbrıs gibi kritik noktalardaki pozisyonunun büyük bir belirsizliğe sürükleneceğini savunan İnan, iç politikada ise en büyük değişimin eğitimde yaşanacağını ileri sürdü. İnan, "Eğer Cumhur İttifakı’nı iktidar yapmasaydınız, bugün Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde maarif müfredatı yerine LGBT müfredatı yer alırdı; bundan kimsenin şüphesi olmasın" diyerek yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

2028 hedefleri ve geniş katılımlı teşekkür

Konuşmasını 2028 yılına dair zafer temennileriyle sonlandıran İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde İzmir’de çok daha güçlü bir başarıya imza atacaklarını belirtti. Organizasyona ev sahipliği yapan Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç’a teşekkürlerini sunan İnan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Ramazan tebriklerini iletti. Anlamlı buluşmaya; Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile çok sayıda şehit yakını ve teşkilat mensubu katılım sağladı.