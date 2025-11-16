Nevşehir’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil orta refüje çarpıp takla attı. Kazanın ardından araçta kimse bulunmadığı için sürücünün olay yerinden kaçtığı belirlendi. Yaklaşık yarım saat sonra kaza yerine gelen bir kişi, aracın kendisine ait olduğunu ve kazayı kendisinin yaptığını ileri sürse de polis ekipleri bu ifadeye şüpheyle yaklaştı.

Olay, Güzel Yurt Mahallesi 80’inci Yıl Bulvarı’nda yaşandı. Ürgüp Caddesi’nden bulvara dönüş yapan otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak defalarca takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler kaza yerine ulaştığında, hasar gören aracın içinde kimseyi bulamadı.

‘Çarpınca panikleyip kaçtım’

Görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda, kazanın hemen ardından bir kişinin koşarak uzaklaştığı tespit edildi. Ekipler sürücünün izini sürerken, olaydan yaklaşık otuz dakika sonra bir vatandaş kaza alanına gelerek, “Araç oğluma ait. Kaza sırasında direksiyondaydım, çarpınca panikleyip kaçtım” açıklamasında bulundu. Ancak kişinin çelişkili ifadeleri nedeniyle polis bu beyanı inandırıcı bulmadı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, polis ekipleri gerçek sürücüyü belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.