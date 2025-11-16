Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin “Dur” uyarısını hiçe sayan bir sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından yaptığı kaza sonucu yakalandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüpheli buldukları hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, uyarıyı fark etmesine rağmen hızlanarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri aracı takibe aldı.

Manevralar sonrası kontrolü kaybetti

İnegöl merkezinden Bursa yönüne doğru kaçışını sürdüren sürücü, yüksek hızda yaptığı manevralardan birinde kontrolü kaybederek aracı refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle duran araçtan inmeye çalışarak kaçmak isteyen sürücü, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Hem kendisine hem babasına ceza

Aracın, sürücünün babasına ait olduğu ve gencin aracı izinsiz aldığı belirlendi. 16 yaşındaki A.Y.’ye ehliyetsiz araç kullanmak nedeniyle 18 bin 678 TL; polis uyarısına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardışık şerit değişiklikleri yapmak nedeniyle 9 bin 267 TL ceza kesildi. Araç sahibi babaya ise ehliyeti olmayan kişiye araç kullandırdığı için 18 bin 678 TL para cezası uygulandı.