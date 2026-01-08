Son Mühür - Athletic Bilbao’da forma giyen Nico Williams, Barcelona maçında takım 5-0 gerideyken yedek kulübesinde telefonuyla meşgul olduğu anlarla görüntülendi. Sosyal medyada hızla yayılan bu kareler, taraftarların tepkisini toplarken, Williams’ın davranışı “umursamazlık” şeklinde yorumlandı.

Taraftarlar, takım farklı bir skorla gerideyken Williams’ın telefonuyla meşgul olmasını sert şekilde eleştirdi. Söz konusu görüntüler maçın ardından en çok tartışılan anlar arasına girerken, Nico Williams’ın Athletic Bilbao ile 10 yıllık sözleşmesinin bulunması da yeniden gündeme taşındı.