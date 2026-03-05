Formula 1 ile Türk yetkililer arasındaki müzakereler büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Gazeteci Okay Karacan, sürecin bittiğini ve 2027 Ağustos'ta İstanbul'da Türkiye Grand Prix'inin yapılacağını doğruladı. Motorsport.com'un Türkiye editörü Kemal Şengül de F1 ile Türkiye'nin 2027 için büyük ölçüde anlaşmaya vardığını açıkladı.

F1 Türkiye bilet fiyatları açıklandı mı?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i için bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Yarışın 2027 Ağustos ayında gerçekleşmesi planlandığından bilet satışlarının da 2027 yılı içinde başlaması bekleniyor. F1 organizasyonundan gelecek resmi duyurular yakından takip ediliyor. Geçmiş yıllarda İstanbul Park'taki F1 yarışlarında bilet fiyatları oldukça tartışılmıştı ve bu kez de fiyatlandırma merakla beklenen konuların başında geliyor.

Formula 1 nasıl geri dönüyor?

F1'in Türkiye'ye dönüşünün arkasında önemli gelişmeler var. TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu), Haziran 2025'te İstanbul Park'ın en az 10 yıllık işletme hakkını devraldı. Pistin adı da TOSFED İstanbul Park olarak değişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen müzakerelerde masada 5 yıllık bir anlaşma bulunuyor. Anlaşmanın imzalanması halinde Türkiye Grand Prix'i, 2027 sezonundan itibaren en az beş yıl boyunca F1 takviminde yer alacak.

İstanbul Park neden özel bir pist?

Alman mühendis Hermann Tilke tarafından tasarlanan İstanbul Park, 2005 yılında açıldı ve ilk günden itibaren Formula 1 dünyasında büyük beğeni topladı. Özellikle pistin ikonik 8 numaralı virajı, dünyanın en zorlu ve en heyecan verici virajlarından biri olarak kabul ediliyor. 125 binden fazla seyirci kapasitesine sahip olan tesis, 2005-2011 yılları arasında kesintisiz F1'e ev sahipliği yaptı. 2020 ve 2021'de ise pandemi nedeniyle yedek pist olarak takvime dahil edildi. Lewis Hamilton'ın 2020'de yağmur altında kazandığı ve 7. dünya şampiyonluğunu kutladığı yarış, İstanbul Park'ın efsanevi anları arasında yer alıyor. Eski F1 patronu Bernie Ecclestone pisti "dünyanın en iyi yarış pisti" olarak nitelendirmişti.