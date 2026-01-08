Son Mühür - Premier Lig’de Brighton formasıyla ortaya koyduğu oyunla öne çıkan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere’de adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Milli futbolcu, son olarak Manchester City deplasmanında yaptığı hayati müdahaleyle takımını muhtemel bir yenilgiden kurtardı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sürerken Erling Haaland’ın köşeye yönelen kafa vuruşunda topu çizgi üzerinden çıkaran isim Ferdi Kadıoğlu oldu. 75. dakikada yapılan bu kritik müdahale, Brighton için maçın dönüm noktalarından biri olarak öne çıktı ve İngiliz taraftarlar milli futbolcuyu ayakta alkışladı.

Takımın kahramanı konumunda

Ferdi Kadıoğlu’nun bu hamlesi tek maçlık bir kahramanlıkla sınırlı kalmadı. Milli futbolcu, bir hafta önce Brighton’ın Burnley’i 2-0 yendiği mücadelede de 67. dakikada çizgiden çıkardığı topla takımına önemli katkı vermişti. Art arda iki karşılaşmada yaptığı bu hayati kurtarışlar, Premier Lig’de nadir rastlanan bir başarı olarak değerlendirildi. Ferdi’nin savunmadaki refleksleri ve doğru zamanlaması, taraftarların yanı sıra İngiliz basınının da dikkatini çekti.

Performansıyla dikkat çekiyor