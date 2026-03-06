Son Mühür - CBS Sports yorumcusu Claudia Pagan, UEFA Şampiyonlar Ligi hakkında yaptığı öngörülerle gündem oldu. Pagan, Galatasaray’ın Liverpool’u saf dışı bırakarak üst tura yükseleceğini iddia etti.

Çarpıcı Galatasaray yorumu

Claudia Pagan’ın yorumuna göre sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde zorlu rakibi Liverpool’u eleyerek yoluna devam edecek. Pagan’ın bu öngörüsü futbol kamuoyunda geniş yankı buldu. Diğer favorisi: Bodo Glimt Claudia Pagan, turnuvadaki diğer karşılaşmalara dair öngörülerini de açıkladı. CBS Sports yorumcusu, Norveç ekibi Bodo Glimt’in Sporting’i saf dışı bırakarak sürprize imza atacağını dile getirdi. Pagan'ın Şampiyonlar Ligi finali Claudia Pagan, Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih ile Barcelona’nın karşı karşıya geleceğini tahmin etti. Deneyimli yorumcunun bu öngörüleri kısa sürede futbol gündeminde geniş yer buldu.