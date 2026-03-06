THY EuroLeague'in 30. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fransız ekibi ASVEL'i konuk ediyor. Sezonun büyük bölümünde beklentilerin altında kalan her iki takım için de önemli bir prestij karşılaşması niteliği taşıyan maç, bugün sahaya yansıyor. Stat olarak ligin alt kademelerinde yer alan rakip karşısında Efes, son haftaların formunu korumak istiyor.

Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, son 4 EuroLeague maçında 3 galibiyet alarak ivme kazandı. Ancak sezon genelinde 29 karşılaşmada yalnızca 9 kez kazanabilen Efes'in play-off umudu fiilen sona erdi. Ligin son sırasında yer alan ASVEL ise 29 maçta 7 galibiyet 22 mağlubiyetle tablonun en dibinde bulunuyor. Bu tablo, iki takım arasındaki karşılaşmayı sıralamaları açısından değil, moral açısından belirleyici kılıyor.

Anadolu Efes ASVEL maçı ne zaman?

EuroLeague 30. hafta kapsamında oynacak olan Anadolu Efes - ASVEL maçı 6 Mart 2026 Cuma günü, yani bugün sahaya çıkıyor. Maçın başlama saati 20:30 olarak belirlendi.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Anadolu Efes - ASVEL müsabakası S Sport kanalında canlı olarak ekrana gelecek. S Sport'un dijital platformu S Sport Plus üzerinden de maçı canlı izlemek mümkün.

Anadolu Efes bu sezon nasıl gidiyor?

EuroLeague'de son dönemde tutarlılık yakalamaya çalışan Anadolu Efes, play-off kapısı kapanmış olsa da sezonun kalan bölümünde genç oyunculara daha fazla dakika vererek gelecek sezona hazırlık yapıyor. ASVEL karşısında alınacak bir galibiyet, hem iç sahadaki taraftar kitlesine hem de takımın özgüvenine olumlu yansıyacak. Fransız ekibinin savunma istatistikleri lig genelinde en zayıflar arasında yer alıyor; bu durum Efes'in hücum potansiyelini rahat kullanabileceğine işaret ediyor.