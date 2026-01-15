Tahtalı Havzası kaçak oto yıkama skandalında DSİ neden sessizliğini koruyor!

Son Mühür / Erkan Doğan - Son Mühür’ün Menderes’te kaçak faaliyet gösteren oto yıkamacıların günde yüzlerce ton su tükettikleri ile ilgili haberi gündeme bomba gibi düşerken, yeraltı suları ve kuyu açılması alanlarında geniş yetkiler tanımlanmış Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri sessizliğini koruyor.

İzmir’in Menderes ilçesinde kaçak faaliyet gösteren oto yıkamacılar, şebekeden ve kaçak açılan kuyulardan aldıkları su ile günde yüzlerce ton su tüketiyor. Yıkamada kullanılan kimyasallar ise ne yazık ki yeraltı sularına karışıyor. Bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıkan skandalda, Tahtalı Barajı Koruma Havzasında kalan Menderes’te araç deposu olarak ruhsat alıp, daha sonra oto yıkama işi yapmaya başlayan 30’a yakın işletmenin var olduğu ve işletmelerin kaçak su kullandığı ortaya çıktı. İZSU Genel Müdürlüğü gelen ihbar üzerine harekete geçerken havza koruma sahası içerisinde yer alan kaçak oto yıkamacılar hakkında işlem yaptı, suyunu kesti. İZSU Genel Müdürlüğü, yasal olarak yeraltı sularının korunması, kuyu açılması ve su sondajı konularında geniş yetkilere sahip Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü’ne kaçak oto yıkamacılar hakkında bir rapor iletti.

Son Mühür ekibi fikri haber takibi için DSİ’de !

İZSU Genel Müdürlüğü, alınan bilgilere göre kaçak kuyu suyu kullanan oto yıkama işyerlerinin adreslerini, ada-pafta belirterek DSİ’ye gönderdi. Son Mühür ekibi, bu bilgi üzerine İzmir’in içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı havzasının suyunu araç yıkamada kullanılan işyerleri konusunda nasıl bir adım atıldığını öğrenmek amacıyla Bornova’daki Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü’nün kapısını çaldı.

DSİ neden sessiz?

Ancak DSİ 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine gönderilen raporun ulaşıp ulaşmadığı konusunda net bir açıklama yapamazken, sorularımızın bir çoğunu da yanıtsız bıraktı. DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileri, İzmir’in içme suyunu kaçak olarak kullanan oto yıkamacılar hakkında nasıl bir adım atacakları konusunda da, Son Mühür ekibine net bir bilgi veremedi. DSİ 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi ve ekibinin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu

Yeraltı sularının kullanımı ve kuyu açma konularında DSİ’ye geniş yetki verilmiş…

Devlet Su İşleri Yeraltı Suları Daire Başkanlığı bulunuyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında, müdürlüğün yeraltısuyundan su sağlamak amacıyla açılacak kuyularla ilgili Yeraltı Suları Daire Başkanlığı’nın görevleri sıralanıyor. Sitede şu bilgiler yer alıyor, “Yeraltısuyundan su sağlamak amacıyla kuyu ve galeri-tünel veya kehriz açılması işlerinde çalışacaklara mevzuatın öngördüğü belgeleri vermek, bu işlerde çalışacak şahıslara yeterlik belgesi vermek için sınav yapmak, eğitim vermek, sicil ve kayıtlarını tutmak, Daire Başkanlığı ve bölge müdürlüklerine bağlı sondaj şube müdürlüklerinin ihtiyacı doğrultusunda kullanacağı makinelere ait yedek parça, motopomp teçhizatı, kolon borusu, şantiye, kuyu delgi ve kuyu inşa malzemelerini temin etmek, bunların bakım, onarım, kalibrasyonlarını yapmak veya yaptırmak, çalışmalarının temel ilkelerini belirterek verimli çalıştırılmalarını sağlamak, çalışma maliyetlerini tespit etmek, su sondaj kuyu projelerini yapmak, yaklaşık maliyetleri ve kuyulara ait kesin hesapları hazırlamak, envanter kayıtlarını tutmak, kapatılacak kuyuların kapatma projelerini ve talimatlarını hazırlamak, kuyu kapatma işini gerçekleştirmek üzere sondaj şube müdürlükleri ile gerekli organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak, gerek görüldüğünde sondaj şantiyelerindeki çalışmaları yerinde izleyerek sondaj işlerinin, su verim deneylerinin ve kuyu geliştirmelerinin tekniğine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek”