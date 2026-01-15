Son Mühür / AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’nde halen kirada bulunduğu binadan çıkarak, kente kalıcı bir eser olarak planlanan yeni il binasına taşınmaya hazırlanıyor. Teşkilatın “modern ve akıllı bina” hedefiyle yürüttüğü il binası projesi devam ederken, partinin Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan mevcut binasının bulunduğu arsa ile ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi.

İzmirli iş insanından proje!

Edinilen bilgilere göre, İzmirli iş insanı Nail Özkardeş’e ait Viltur Villa Saray Turizm Şirketi, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nın şimdiki yerinde bir AVM ve rezidans projesi için hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. Altı AVM, üstü rezidans olacak şekilde planlanan yaklaşık 30 katlı bir proje için hazırlık yapıldığı öne sürüldü.

AK Parti teşkilatı yeni bina için hazırlığa geçmişti

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, yeni il binası için daha önce Gaziemir’deki eski binasını 160 milyon TL’ye satmış, proje için yaklaşık 100 milyon TL’ye arsa satın almıştı. İl Başkanı Bilal Saygılı ve yönetiminin öncülüğünde yürütülen proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından kamuoyuna duyurulmuş, İzmir’e kalıcı bir siyasi ve mimari değer kazandırma hedefiyle planlandığı belirtilmişti. Yeni il binasının 15 ila 20 ay içinde tamamlanması öngörülüyordu.

İzmir’in köklü firmaları arasında!

Öte yandan AVM-rezidans projesinin sahibi Viltur Villa Saray Turizm A.Ş., İzmir turizminin köklü şirketleri arasında yer alıyor. 1977 yılında Nail Özkardeş ve oğulları tarafından kurulan şirket; Mövenpick İzmir, Boyalık Beach Hotel & SPA ve Çeşme’deki birçok önemli turizm yatırımına imza attı. Nail Özkardeş’in İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi olduğu, oğlu Oğuz Özkardeş’in ise Hollanda İzmir Fahri Konsolosu olarak görev yaptığı biliniyor.