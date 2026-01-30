Son Mühür- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin kuzey aksındaki dört büyük ilçeyi etkileyen zorunlu su kesintisine dair kritik bir bilgilendirme paylaştı. Tahtalı Barajı havzasında meydana gelen ekstrem hava olayları ve buna bağlı gelişen teknik aksaklıklar nedeniyle Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinde geçici olarak durdurulan su arzının, sabah saat 05.00 itibarıyla normale dönmesinin beklendiği açıklandı.

Baraj tabanındaki kuraklık ve aniden gelen şiddetli yağışın etkisi

İzmir’in su rezervinin ana omurgasını oluşturan Tahtalı Barajı’nda, yakın döneme kadar yaşanan kuraklık süreci barajın doluluk oranını kritik bir seviye olan %0,14 bandına kadar geriletmişti. İZSU yetkililerinden alınan bilgilere göre, suların çekilmesiyle tamamen gün yüzüne çıkan toprak zemin, Perşembe günü metrekareye 80 kilogramı aşan yoğun yağışla birlikte büyük bir değişim geçirdi. Uzun süredir kurumuş halde olan derelerin, şiddetli yağışla birlikte yüksek bir debiyle baraj havzasına çamurlu su taşıması, tesislerin çalışma düzenini doğrudan etkiledi.

Bulanıklık sorunu ve arıtma sürecindeki teknik zorunluluklar

Sağanak yağışların baraj tabanındaki toprağı hareketlendirmesi, içme suyu kaynağındaki bulanıklık ve çamur oranını standartların çok üzerine çıkardı. İZSU, mevcut suyun bu denli yüksek tortu içermesi durumunda hızlı bir arıtma işleminin teknik olarak verimli olamayacağını ve kaliteden ödün verilemeyeceğini vurguladı. Vatandaşların musluklarından temiz ve standartlara uygun su akabilmesi adına, baraja ulaşan suyun dinlendirilmesi ve kademeli arıtma sürecinden geçirilmesi kararlaştırıldı. Bu teknik zorunluluk, kesintinin süresinin uzamasındaki temel gerekçe olarak gösterildi.

Dört ilçede su arzı için geri sayım

Gündüz saatlerinden itibaren suyun kesildiği Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için geri dönüş saati netleşti. Barajdaki suyun dinlendirilmesi ve arıtma tesislerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından, şebekeye su verme işleminin sabah 05.00'te başlaması planlanıyor. Yetkililer, arıtma kalitesinin korunması adına bu sürenin hayati önem taşıdığını hatırlatarak, sabır ve anlayış gösteren İzmirli vatandaşlara teşekkürlerini iletti.