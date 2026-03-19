CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı paylaştı. Yılmaz, yayımladığı metinde bayramların birleştirici gücüne ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl yaşanan siyasi gelişmelere ve adalet vurgusuna da değinen Başkan Yılmaz, zorlu süreçlere rağmen gelecekten umutlu olduklarını belirtti.

Ahmet Yılmaz'ın Ramazan Bayramı mesajı şu şekilde:

“Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların sona erdiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün hâkim olduğu, toplumsal dayanışmanın güç kazandığı özel günlerdir.

Bu anlamlı günlerde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmadan, paylaşmanın ve yardımlaşmanın değerini daha güçlü hissetmeliyiz. Toplumda adaletin, eşitliğin ve kardeşliğin hâkim olduğu bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz yıl ne yazık ki, Cumhurbaşkanı Adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda belediye başkanımızın sudan sebeplerle tutuklandığı, adalet duygusunun derin bir yara aldığı karanlık bir yıl oldu. Bizler gerçeğin mutlaka ortaya çıkacağı ve arkadaşlarımıza yapılan zulmün milletimizin vicdanında mahkum edileceğine olan inancımız ile dimdik ayaktayız. Bu bayrama buruk bir merhaba derken geleceğe dair inancımız suyunu almış çelik gibidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm hemşehrilerimizin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum.”