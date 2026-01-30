Kaza, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 CAB 733 plakalı arazi aracı, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

5 metrelik refüjden alt yola uçtu

Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 5 metre yükseklikteki refüjden alt yola savrularak bir evin istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü ve iki yolcu yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 3 kişi, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.