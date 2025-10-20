Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’de bu yıl altıncısı düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, üçüncü gününde yağışlı havaya rağmen büyük ilgi gördü. Kültürpark’ta kurulan fuar alanı, binlerce kitapseveri ağırladı. Ziyaretçiler, yayınevlerinin stantlarını gezerek sevdikleri yazarlarla bir araya geldi ve imza günlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tahsin Hasoğlu’ndan İzmir’e özel gösteri

Fuar kapsamında sahneye çıkan komedyen Tahsin Hasoğlu, esprili anlatımıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sosyal medyada yayınladığı skeçlerle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Hasoğlu, BKM Mutfak çatısı altında hazırladığı tek kişilik gösterisini İzmir Sanat sahnesinde sergiledi.

Gösteri öncesinde fuar alanını gezerek ziyaretçilerle sohbet eden Hasoğlu, İzmir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hasoğlu, performansında günlük yaşamdan kadın-erkek ilişkilerine, aile içi iletişimden sinema deneyimlerine kadar birçok konuyu esprili bir dille anlattı. Enerjisiyle salonu dolduran seyircilerden büyük alkış alan komedyen, “Bizans Oyunları” filmindeki rolüne de gösterisi sırasında göndermelerde bulundu.

Kendine özgü üslubu ve doğaçlama yeteneğiyle dikkat çeken Hasoğlu, İzmirli izleyicilerle etkileşim kurarak salonu sık sık kahkahaya boğdu.

“Kitap fuarında sahne almak benim için ayrı bir mutluluk”

Gösteri sonunda seyircilerin yoğun ilgisinden duyduğu mutluluğu dile getiren Hasoğlu, “İzmir her zaman enerjisi yüksek bir şehir. Hele bir de bu atmosferde, kitapla sanatın buluştuğu bir fuarda sahne almak benim için büyük keyif” ifadelerini kullandı.

Fuar, 26 Ekim’e kadar sürecek

İZKİTAP 2025, 26 Ekim’e kadar yayınevlerini, sahafları, yazarları ve sanat dünyasından birçok ismi İzmirli kitapseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Ziyaretçiler, fuar boyunca yazar buluşmalarından söyleşilere, müzik ve tiyatro etkinliklerinden çocuk atölyelerine kadar geniş bir kültür-sanat programına katılabilecek.