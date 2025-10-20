TFF 3. Lig 4. Grup’ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, ligin yedinci haftasında da yoluna kayıpsız devam ediyor.

Uşakspor’un puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-kırmızılı ekip, liderlik koltuğuna oturarak zirveye adını yazdırdı.

Yeşil-Kırmızılılardan kusursuza yakın başlangıç

Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetimindeki Karşıyaka, oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 21 puanın 19’unu toplamayı başardı.

Sezon başında belirlediği “bir üst lige çıkma” hedefini istikrarlı bir şekilde sürdüren İzmir temsilcisi, ligin en formda takımları arasına girdi. Uşakspor’un puan kaybettiği haftayı fırsata çeviren Kaf-Kaf, bu sezon ilk kez zirveye yerleşti.

Savunmada duvar gibi

İzmir’in köklü kulübü, sadece hücum hattında değil savunma performansıyla da fark yaratıyor. Bu sezon yalnızca 4 gol yiyen Karşıyaka, Söke 1970 ile birlikte grubun en az gol yiyen iki takımından biri oldu.

Son üç haftada kalesini gole kapatan yeşil-kırmızılılar, Eskişehir Anadolu ile 0-0 berabere kaldıktan sonra, Çoruhlu FK’yı 4-0 ve Nazillispor’u 1-0 mağlup ederek savunmadaki direncini ortaya koydu. Bu seriyle birlikte takım, hem moral hem de özgüvenini zirveye taşıdı.

Deplasmanlarda kayıp yok

Kaf-Kaf, dış sahada da fire vermeden ilerliyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçın tamamını kazanan Karşıyaka, rakiplerine karşı üstün bir oyun ortaya koydu.

İç sahada ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle taraftarını memnun etti. Toplamda 7 maçta 19 puan toplayarak zirveye çıkan İzmir temsilcisi, deplasman karnesiyle de ligin en başarılı ekiplerinden biri haline geldi.

Gözler şimdi İzmir derbisinde

Karşıyaka, bu hafta sonu Altay deplasmanında kritik bir derbiye çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip, hem liderliğini korumak hem de serisini sürdürmek istiyor.

Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen mücadele, İzmir futbolunun iki köklü ekibini karşı karşıya getirecek.

Teknik direktör Basatemür’ün öğrencileri, galibiyet serisini devam ettirerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha atmayı hedefliyor.

Karşıyaka’nın 2025 performans özeti

Oynadığı maç sayısı: 7

Galibiyet: 6

Beraberlik: 1

Mağlubiyet: 0

Toplam puan: 19 / 21

Yediği gol: 4

Deplasman performansı: 3 maç, 3 galibiyet

Son 3 maç: Gol yemeden tamamlandı