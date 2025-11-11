Ahmet Özer, ‘Aziz İhsan Aktaş’ soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyordu. Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verilirken, Özer'den cezaevi önünde ilk açıklama geldi.

"Özgürlüğün sevincini tam yaşayamıyorum!"

Cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Özer, "Bir yıl 10 gün sonra dışarıdayım. Dünyanın en güzel şeyi özgürlük. Ben bugün özgürlüğün sevincini tam yaşayamıyorum. Yüreğimin yarısını içeride bıraktı. Başta İmamoğlu olmak üzere, Zeydan Karalar ve ilçe belediye başkanlarımız, bürokratlarımız ve diğer dostlarımız içerideler. Bu özgürlüğün sevincini tam olarak yaşamıyorum. Özellikle de bugün İBB ile ilgili iddianamenin yayınlanmasıyla ortaya çıkan tablo da üzücü. Ülkemizin içinden geçtiğimiz süreçte hukuka, demokrasiye, hukuk güvenliğine ihtiyacı var. Demokrasinin bütün kurallarıyla işlemesine ihtiyacımız var. Benim en büyük üzüntülerimden biri sürece destek verememekti." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'ye teşekkür!

Açıklamalarına devam eden Özer, "Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Sayın Feti Yıldız'ın hukuk güvenliği için yapmış olduğu açıklamaların içeridekiler için büyük rol oynadığını belirtmek istiyorum. Pratikte işlevsel olmasını temenni ediyorum.Benimle beraber Esenyurt'taki çalışma arkadaşlarım da tutuklanmıştı. Kalp hastası olan başkan yardımcımız, müdürlerimiz içeride kaldı. Sevincim o yüzden yarım. Umuyorum ki hak, hukuk işleyecek. Esenyurt'ta da İBB'de de adalet yerini bulacak. Hem benim hem Esenyurt halkının hem de 14 belediye için umarım karar çıkar. Bu irade gaspına son verilir. İl Başkanımız Özgür Çelik'e, Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Özgürlük ve demokrasi mücadelesi bir insanın en onurlu mücadelesidir. İnsanların barış içinde yaşaması için elimizden geleni yapacağız." dedi.