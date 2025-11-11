Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 “Herkül” tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzereyken Gürcistan ile Azerbaycan sınırında düşmüştü. Yaşanan üzücü olayın ardından resmi makamlardan son durumla ilgili olarak açıklamalar gelmişti. Çok sayıda isim yaşanan üzücü olayın ardından açıklamalarda bulunurken, bir açıklama da ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan geldi.

"Amerika Birleşik Devletleri, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir!"

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden Tom Barrack'ın mesajı paylaşıldı. Barrack, "Bugün meydana gelen Türk Silahlı Kuvvetleri uçağının trajik kazasından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadeleri kullanıldı.

İşte, o paylaşım: