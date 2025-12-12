Peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli olan depremlerin yankıları sürmeye devam ederken, meydana gelen yeni depremler ise endişe yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda iki yeni deprem daha meydana geldi. Depremler; Karadeniz ve Akdeniz'de meydana geldi.

Karadeniz ve Akdeniz peş peşe sallandı!

Karadeniz ve Akdeniz'de peş peşe iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlerle ilgili son dakika verilerini paylaştı. Saat 20.13 sıralarında Karadeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hemen ardından ise yaklaşık 7 dakika sonra saat 20.20 sıralarında Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi. Peş peşe meydana gelen bu iki deprem, vatandaşlarda büyük endişe yarattı.