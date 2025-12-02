Süper Lig’de Antalyaspor deplasmanından 2-1’lik kritik galibiyetle dönen Göztepe’de, son haftaların yükselen yıldızı Taha Altıkardeş oldu.

Antalyaspor maçında skoru eşitleyen golü kaydeden 22 yaşındaki stoper, üst üste 4 karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkarak formayı bırakmadı.

Sezonun başında daha çok yedek kulübesinde yer alan genç savunmacı, yaşanan sakatlıkların ardından bulduğu fırsatı iyi değerlendirip performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Stoilov’un güvenini kazandı

Stoper hattında Furkan Bayır ve Brezilyalı Alan Godoi’nin yokluğunda görev yapan Taha, teknik direktör Stanimir Stoilov’un gözüne girmeyi başardı.

Göztepe’de üçüncü sezonunu geçiren oyuncunun, pazar günü iç sahada Trabzonspor’la oynanacak kritik maçta da ilk 11’de olması bekleniyor.

Türkiye U21 Milli Takımı’nda forma giyen Taha, yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti.

Göztepe yeniden Avrupa hattında

Antalyaspor galibiyeti sonrası Göztepe, Süper Lig’in 14. haftasını 26 puanla dördüncü sırada tamamladı ve yeniden Avrupa potasına girdi.

Samsunspor’un Alanyaspor ile 1-1 berabere kalmasıyla avantaj elde eden sarı-kırmızılılar, 8. haftadan bu yana ilk kez ilk dört içinde yer aldı. Göztepe, son dört haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle istikrarlı bir çıkış yakaladı.

Türkiye Kupası’nda Beyoğlu Yeni Çarşı sınavı

Avrupa yarışındaki başarılı grafiğini sürdürmek isteyen Göztepe, gözünü bu kez Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında yarın 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile deplasmanda karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Burak Olcar yönetecek ve maç saat 18.00’de başlayacak.

Tur tek maç üzerinden oynanacak

Kupada bu tur tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

90 dakika berabere biterse: Maç 15’er dakikalık iki uzatma devresine gidecek.

Eşitlik uzatmalarda da bozulmazsa: Turu geçen takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Göztepe kazanması halinde adını Türkiye Kupası grup aşamasına yazdıracak.