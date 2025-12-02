TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off hattının üçüncü basamağında yer alan Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Turunda önemli bir sınava çıkıyor.

İzmir temsilcisi, yarın Trendyol 1’inci Lig ekibi Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanacak mücadele saat 13.30’da başlayacak.

Tek maç, tek hedef

Kupada bu tur, tek maçlı eleme usulüyle oynanacak. Karşılaşmayı kazanan taraf, adını Türkiye Kupası grup aşamasına yazdırarak yoluna devam edecek.

Normal sürenin berabere tamamlanması durumunda maç 15’er dakikalık iki uzatma devresine taşınacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen ekip seri penaltı atışları ile belirlenecek.

Aliağa FK’nın kupadaki yolu

İzmir temsilcisi bu sezon Türkiye Kupası’nda etkili bir performans sergiliyor. Sarı-siyahlılar önceki turlarda sırasıyla:

İnegöl Kafkasspor

Bornova 1877

Serikspor (1’inci Lig) engellerini aşarak 4’üncü tura yükseldi.

Tarihi başarı hedefi

Aliağa FK, ligdeki çıkışını kupada da sürdürmeyi ve tarihinde ilk kez grup aşamasına kalmayı hedefliyor. Teknik heyet ve oyuncular, güçlü rakip Sivasspor karşısında saha avantajını fırsata çevirerek İzmir’e turla dönmeyi amaçlıyor.