Olay, 7 Ocak’ta sabaha karşı Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Konteynerden silah sesi geldiğini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, konteynerde Eylül Mengüllü’yü başından tabancayla vurulmuş halde buldu. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mengüllü, tedavi altına alındı.

Ablasının vurduğu belirlendi

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Eylül Mengüllü’nün ablası E.M. tarafından vurulduğu tespit edildi. Olayla bağlantılı olarak E.M. ile birlikte silah temin ettikleri belirlenen S.Y., D.S. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Konteynere yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir tavuk kümesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Çok sayıda silah ve uyuşturucu bulundu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet kalaşnikof tüfek, bu silaha ait şarjör ve 100 mermi, 3 tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda kartuş, 3 bıçak, 111 bin TL, 300 dolar, 123 gram esrar, esrar öğütme aparatı, hassas terazi, tüfek dürbünleri ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Mahkeme kararları

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.M. hakkında, psikolojik durumuna ilişkin değerlendirme yapılması amacıyla Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılmasına karar verildi. S.Y., D.S. ve M.Ç. ise tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Eylül Mengüllü, dün sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Tabutuna gelinlik örtüldü

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Eylül Mengüllü’nün cenazesi, Mağaracık Mahallesi Asri Mezarlığı’na getirildi. Tabutunun üzerine gelinlik örtülen Mengüllü, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.