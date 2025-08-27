Gece yarısından itibaren geçerli olan zamla birlikte benzinin litresi bazı şehirlerde yeniden 55 liranın üzerine çıktı.

27 Ağustos Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 52,84 TL – Motorin 52,15 TL – Otogaz 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 52,69 TL – Motorin 52,03 TL – Otogaz 25,88 TL

Ankara: Benzin 53,63 TL – Motorin 53,09 TL – Otogaz 26,40 TL

İzmir: Benzin 53,95 TL – Motorin 53,43 TL – Otogaz 26,33 TL

En Pahalı Akaryakıt Hakkari’de

Türkiye’de akaryakıtın en pahalı satıldığı il Hakkari oldu. Kentte benzinin litresi 55,11 TL, motorinin litresi ise 54,61 TL’den satılıyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatlara ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenmesiyle pompaya yansıyan nihai fiyat ortaya çıkıyor.