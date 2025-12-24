Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Balçova Kadın Kolları’nda geçmiş yıllarda ilçe yönetimlerinde çeşitli görevler almış ilçe siyasetinin sevilen isimlerinden Tülay Çimenli’nin atandığı kamuoyuna açıklandı.

CHP Balçova’dan birlik beraberlik mesajı

Konuyla ilgili CHP Balçova İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Çimenli ve yeni yönetiminin Balçova’da kadın mücadelesini büyüteceklerine inançlarının tam olduğu vurgulanarak, “Cumhuriyet Halk Partisi Balçova İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na atanan Tülay Çimenli ve yönetim kurulu üyelerini canı gönülden tebrik ediyoruz. İlçemizde kadın mücadelesini büyüteceklerine ve partimize güç katacaklarına inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin temel değerleri ışığında, ilçe yönetimi olarak birlikte başaracağız.” ifadeleri kullanıldı.

Yeni Başkan Tülay Çimenli’nin yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Ayşen Karakundak

Meryem Şeker

Nevin Özkan

Ayşe Özdemir

Yasemin Demir

Meliha Ateş

Deniz Çulhanoğlu

Fatma Topoğlu

Nevin Usul

Bahar Ünlü