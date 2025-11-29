Son Mühür / Konak Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında, Mersinli Mahallesi’ndeki bir parselin imar planına ilişkin değişiklik önerisi gündeme alındı. Parsel maliki vekilinin 3 Ekim 2025 ve 21 Kasım 2025 tarihli dilekçeleri doğrultusunda hazırlanan öneri, 8611 ada 1 parseli kapsıyor.

Merkezi İş Alanı olarak belirlenmişti

Mevcut durumda söz konusu parsel, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “TAKS: 0.40, KAKS: 3.00 ve Ayrık Nizam 8 kat (A-8) yapılaşma koşullu Merkezi İş Alanı (MİA)” olarak belirlenmiş durumda. Öneri ile birlikte, parselin kullanım amacının değişerek “Ayrık Nizam 8 kat (A-8) ve TAKS: 0.40, KAKS: 3.00 yapılaşma koşullu Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak planlanması hedefleniyor.

Meclis toplantısında gündeme gelecek

Söz konusu plan değişikliği önerisi, parselin mevcut yapılaşma koşullarını korurken kullanım alanının merkezi iş alanından özel sağlık tesisi alanına dönüştürülmesini öngörüyor. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Aralık ayı meclis toplantısında detaylı olarak ele alınacak ve meclisin kararı ile kesinleşecek.

Önerge şu şekilde:

“Parsel maliki vekilinin 03.10.2025 tarihli ve 21.11.2025 tarihli dilekçeleri ile talep edilen, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “TAKS:0.40, KAKS:3.00 ve Ayrık nizam 8 kat (A-8) yapılaşma koşullu Merkezi İş Alanı (MİA)” olarak belirlenmiş olan Mersinli Mahallesi, 8611 ada, 1 parselin, “Ayrık Nizam 8 kat (A-8) ve TAKS:0.40, KAKS:3.00 yapılaşma koşullu Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi”