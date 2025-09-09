İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde, İzmir Hükümet Konağı’nda Yunan bayrağını indirip yerine Türk bayrağını diken Konya Beyşehirli Süvari Onbaşı Ali Atar, memleketi Beyşehir’e bağlı Sadıkhacı Mahallesi’nde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Kurtuluş Savaşındaki fedakarlığı vurgulandı

Sadıkhacı Mahallesi’nde gerçekleştirilen anma programında konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, Ali Atar’ın Çanakkale Savaşları’nın ardından Mondros Mütarekesi ile ordudan terhis edildiğini hatırlattı.

Ege, “Kurtuluş Savaşı başladığında yeniden silah altına alınan Ali Atar, Afyon cephesinde Yunanlara esir düşmesine rağmen, arkadaşıyla birlikte kaçmayı başararak mücadelesine devam etmiştir. Ali Atar’ın hatırası, bağımsızlık mücadelemize yaptığı katkılarla gelecek nesillere örnek olmaya devam edecektir. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Bayındır’dan kahramanlık vurgusu

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da anma programında Ali Atar’ın kahramanlığına dikkat çekerek, “Ali Atar 24 yaşında 9 Eylül’de bayrağı İzmir’de dalgalandırdı. Bu tür fedakarlıklar her yiğit Türk gencine nasip olmayacak güzelliklerdir. Milletimizin birliği ve dirliği bu kahramanların sayesinde. Bizim görevimiz, onların bıraktığı vatanı korumak, bayrağımızı indirmemek ve ezanımızı susturmamaktır” ifadelerini kullandı.

Hemşehrileri minnetle andı

Sadıkhacı Mahallesi Muhtarı Nuh Kar ise hemşehrileri Süvari Onbaşı Gazi Ali Atar’ı unutmayan bir topluluk olduklarını belirterek, “İzmir’e ilk Türk bayrağını 9 Eylül 1922’de Konak Meydanı’nda diken İstiklal Gazimiz Koca Ali lakaplı Ali Atar’ı minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Anma törenine yoğun katılım

Törene Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Serhat Arlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal, Sadıkhacı Mahallesi Muhtarı Nuh Kar, Sadıkhacılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Çelik, İzmir Beyşehirliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ünal, Ali Atar’ın torunları Mustafa, Ali ve Mehmet Atar ile dernek üyeleri, gaziler, gönüllüler, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı.