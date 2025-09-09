Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümünde düzenlenen Zafer Yürüyüşü CHP’de tartışma yarattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kortejde yer alırken, CHP’nin İzmir milletvekillerinden kimsenin yürüyüşe katılmaması dikkat çekti. Bu durum AK Parti kanadından sert tepkilere yol açarken, CHP cephesinden de yanıt gecikmedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP’li vekillerin yokluğunu sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sabah Basmane’den başlayıp o şanlı Kurtuluş’un anma yürüyüşünde bir tane CHP’li milletvekili yoktu. Ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki ilk anma ve saygı töreninde de ortada görünmediler. Hükûmet Konağı’na şanlı bayrağımız çekilirken de yine yoktular. Cumhuriyet nutuklarında mangalda kül bırakmayanların, iş 9 Eylül’ün ruhunu yaşamaya gelince nasıl sırra kadem bastığını milletimiz bir kez daha gördü”

CHP’li Bakan’dan yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan ise İnan’ın çıkışına yanıt vererek şu sözleri dile getirdi:

“CHP vekillerinin yarısı İstanbul’daydı. Bugün 9 Eylül partinin kuruluşu bir kısmı da Ankara’da. Ben sabah bulduğum ilk uçakla geldim. Hem şehit cenazesine katıldım arkasında da buraya katılabildik. Ulusal günlerde, ulusun bir arada olması gereken günlerde, sevinçte ortaklaşmak gereken günlerde siyaset yapmak ahlaklı değil. Bu kaliteli, potansiyeli yüksek bir siyasetçinin başvuracağı bir şey değil.

30 Ağustos’larda AK Partili vekillerin gelemedikleri oldu. Ne 9 Eylül’lerde gelemedikleri oldu. Geldiler, gelmediler üzerinden siyaset yapmadık. Bir yandan ülkeyi bu hale düşüreceksiniz sonra da utanmadan bunun üzerinden siyaset yapacaksınız.

Cumhuriyet değerlerine bağlılığımızı sorgulayacak kişi Eyyüp Kadir İnan değildir. Bizim CHP’ye bağlılığımızı Abdulhamit’in torunuyuz diyenler, 33 yıl bu ülkeyi istibdat ile yönetmiş insanı kendilerine lider olarak görenler, 2 yıl önce Vahdettin’i savunanlar bize Cumhuriyet dersi veremezler. Statlardan Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini kaldıranlar, hastanelerden devlet dairelerinden TC yazılarını kaldıranlar bize ders veremezler. Burada arz endam etti diye CHP’lilerin vatan millet sevgisini sorgulayamazlar. Bizim vatan millet sevgimizin fitresi, zekatı onların yedi ceddine yeter.”