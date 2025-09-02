Son Mühür- Ünlü sporcu, sosyal medya hesabından sedyede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sağlık durumuna dair takipçilerini bilgilendirdi. Gönderisinin ardından sevenlerinden kısa sürede çok sayıda “geçmiş olsun” mesajı geldi.

“Zorlu bir süreçten geçiyorum”

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Karadere, “Yarışma boyunca çok ciddi sakatlıklar yaşadım. Bunların etkilerini hala taşıyorum. Zorlu bir süreçten geçiyorum ama kısa zamanda ayağa kalkacağım” ifadelerini kullandı.

Önceki ameliyatların ardından uzun tedavi görmüştü

Karadere, Survivor macerası sonrası Türkiye’ye döndüğünde ön çapraz bağ yırtığı ve dış menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirmiş, uzun süre rehabilitasyon süreci yaşamıştı. Sporcu, tüm bu zorluklara rağmen yarışmada gösterdiği azimle hatırlanıyor.

Sevenlerinden destek yağıyor

Karadere’nin yeniden ameliyat olması, hayranlarını endişelendirdi. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, ünlü sporcuya destek mesajları göndererek kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.