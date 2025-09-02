Son Mühür- Spor kıyafetleriyle çekilen bir fotoğrafını paylaşan sanatçı, “Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hala çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, en kısa zamanda Allah’ımın izni ile sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsın sevenlerim. Sizleri çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Müzik kariyerinde iz bırakan şarkılar

Lara, 2000’li yıllarda seslendirdiği “Adam Gibi Adam” ve “Katmer” adlı şarkılarla büyük çıkış yakalayarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Pop müzik sahnesinde güçlü sesi ve sahne performansıyla adından sıkça söz ettiren sanatçı, bir döneme damgasını vurmuştu.

İranlı voleybolcu ile evlendi

Geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile nikah masasına oturan Lara, evliliğinin ardından bir süre İran’da yaşamış, daha sonra Türkiye’ye dönerek sanat hayatına devam etmişti.

Tedavi süreci devam ediyor

Sanatçı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sağlık sorunları yaşadığını duyurmuş ve yapılan tetkiklerde beyninde bir kitle bulunduğunu belirtmişti. Bu gelişmenin ardından tedavi sürecine başlayan Lara, hayranlarının desteğiyle moral bulduğunu ifade etti.