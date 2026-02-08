Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ve Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen Survivor All Star 2026 maratonunda zorlu bir akşam yaşandı.

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ?

Yarışmacıların fiziksel ve psikolojik sınırlarını zorladığı 8 Şubat Pazar günkü bölümde, takımlar motivasyon kaynağı olan ödül oyunu için parkura çıktı.

Güç, denge ve hızın belirleyici olduğu oyunun kazananı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Parkurdaki kıyasıya rekabetin ardından ödülün sahibi olan taraf henüz resmiyet kazanmadı. Programın akışı içerisinde veya yeni bölüm fragmanıyla birlikte kazanan takımın netleşmesi bekleniyor.

DOĞUŞ VE CAN ARASINDAKİ DÜELLODA SON DURUM

Gecenin en kritik anları ise eleme potasında yaşandı. Adada kalma savaşı veren iki iddialı isim Doğuş ve Can, eleme düellosunda kozlarını paylaştı. Survivor hayallerine devam etmek isteyen ikilinin mücadelesi, yarışmanın kaderini belirleyeacak nitelikteydi. Düello oyununun ardından adaya veda edecek ismin kim olduğu sorusu ise henüz yanıt bulmadı. Eleme sonucunun, düellonun tamamlanmasıyla birlikte toplanacak acil durum konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklanması ve elenen yarışmacının SMS oylaması veya performans kriterlerine göre belirlenmesi öngörülüyor.