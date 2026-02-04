Televizyon ve dijital platform dünyasında yeni bir heyecan dalgası yaratan 'İki De Bir' dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla set macerasına başladı. Ünlü oyuncu Umut Kurt'un bu kez yapımcı kimliğiyle imza attığı projenin çekimleri geçtiğimiz Pazar günü start aldı. Yeraltı dizisindeki performansıyla alkış toplayan genç yetenek Sümeyye Aydoğan, usta oyuncular Füsun Demirel ve Ayşenil Şamlıoğlu ile aynı seti paylaşıyor. Farklı kuşakları bir araya getiren bu mini dizi, izleyiciye hem nostaljik hem de modern bir hikaye sunmayı hedefliyor.

USTALAR VE GENÇ YETENEKLER HANGİ ROLLERDE?

Dizinin karakter dağılımı da hikayenin renkliliğini ortaya koyuyor. Son olarak Bahar dizisinde izlediğimiz usta oyuncu Füsun Demirel, dizide 'Nuran' isimli bir ev hanımına hayat verirken, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Hafize'si Ayşenil Şamlıoğlu ise emekli hemşire 'Hülya' karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Genç kuşağın parlayan yıldızı Sümeyye Aydoğan da bir bankada çalışan 'Ayşe' karakterini canlandıracak. Üç farklı kadının yollarının nasıl kesişeceği ve hikayenin nereye evrileceği şimdiden merak konusu oldu.

13 BÖLÜMLÜK MİNİ DİZİ GELİYOR

Sektördeki uzun soluklu ve yorucu dizi maratonlarının aksine 'İki De Bir', tadımlık bir proje olarak tasarlandı. Toplamda 13 bölümden oluşacak olan mini dizinin yönetmen koltuğunda Gülce Alkıroğlu ve Buğra Alkıroğlu oturuyor. Senaryo ekibinde ise Batuhan Soyaslan, Metin Pıhlıs ve Tolga Üyken gibi kalemler yer alıyor. Hem kamera arkasında hem de önünde güçlü bir ekiple yola çıkan dizinin yayın tarihi ve hangi platformda izleyiciyle buluşacağı ilerleyen günlerde netleşecek.