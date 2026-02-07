Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan 500 bin konut projesinde süreç hız kesmeden ilerliyor. 81 ili kapsayan dev projede, 29 Aralık tarihinde başlayan kura çekimleri birçok ilde tamamlanarak hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Sürecin adım adım ilerlediği projede sıra, başvuruların rekor seviyeye ulaştığı üç büyükşehre geldi. İzmir, İstanbul ve Ankara'da başvuru yapan binlerce vatandaş, çekiliş takviminin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

İZMİR KURA TARİHLERİ NETLEŞTİ Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şubat ayının ilk haftasını kapsayan kura takvimini kamuoyuyla paylaştı. En fazla konutun inşa edileceği iller arasında yer alan İzmir, İstanbul ve Ankara için vatandaşların yakın takibi sürerken, bu iller için özel bir tarih aralığı henüz netleşmedi. Başvurusunu tamamlayan adaylar, resmi makamlardan gelecek açıklamaları ve belirlenecek tarihi beklemeye devam ediyor.

BU HAFTA HANGİ İLLERİN KURASI ÇEKİLİYOR?

Bakanlığın açıkladığı 2-8 Şubat 2026 tarihli kura takvimine göre süreç, Anadolu'daki diğer illerde işliyor. Bu hafta içinde Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale illerinin kura çekimleri gerçekleştirilecek. İzmir kura takviminin, devam eden bu sürecin ardından açıklanması bekleniyor.