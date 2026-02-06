Sinema dünyasında geniş yankı uyandırmayı başaran Kadın Kral filmi, tarihsel bir hikâyeye dayanıyor. En son televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan filmin hikâyesi ve filmde yer alan isimler gündemin ilk sıralarında yer aldı.

KADIN KRAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kadın Kral filmi 17. ve 19. yüzyıllar arasında Batı Afrika'da hüküm süren Dahomey Krallığı'nın hikayesine odaklanıyor. Film, krallığı korumakla görevlendirilen ve tamamı kadınlardan oluşan savaşçı birliğini merkezine alıyor.

Hikâye ise General Nanisca ile zorlu bir eğitim sürecinden geçerek saflara katılan genç Nawi arasındaki ilişki etrafında gelişiyor. Var olma savaşı veren bu kadın savaşçılar hem dış tehditlere hem de içerideki entrikalara karşı mücadele ediyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Filmin uluslararası alanda ses getirmesinde senaryosu kadar güçlü oyuncu kadrosu da etkili rol oynadı. Başrolde ünlü oyuncu Viola Davis bulunurken ona genç savaşçı Nawi rolünde Thuso Mbedu ve Izogie karakteriyle Lashana Lynch eşlik ediyor. Kadronun diğer önemli isimleri arasında Amenza rolüyle Sheila Atim ve Kral Ghezo karakterini canlandıran John Boyega yer alıyor. Filmde ayrıca Hero Fiennes Tiffin, Adrienne Warren, Jayme Lawson, Masali Baduza ve Angélique Kidjo gibi isimler de yer alıyor.

ÇEKİM YERLERİ VE PRODÜKSİYON SÜRECİ

Kadın Kral filmi, Dahomey Krallığı'nın tarihi dokusunu ve coğrafi yapısını en doğru şekilde yansıtabilmek için Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal bölgesinde çekildi.