Amazon Prime Video ekranlarında izleyiciyle buluşan ve hem oyun tutkunlarından hem de dizi eleştirmenlerinden tam not alan Fallout dizisinde heyecan dorukta. İlk sezonun final yapmasının ardından sabırsızlanan izleyiciler, internet üzerinde 'Fallout 2. sezon 8. bölüm izleme linki' ve 'Fallout yeni bölüm nereden izlenir?' sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle sosyal medyada dolaşıma sokulan ve binlerce kez paylaşılan bazı linkler ise kafaları daha da karıştırdı.

YENİ BÖLÜM GERÇEKTEN YAYINLANDI MI?

Her ne kadar sosyal medyada Fallout dizisinin 2.sezonunun yayınlandığı iddia edilse de durum tam tersi. Amazon Prime Video, dizinin ikinci sezon onayı aldığını duyursa da yeni sezonun yayın takvimine dair henüz net bir tarih paylaşılmadı.

KORSAN LİNK TUZAĞINA VE VİRÜS RİSKİNE DİKKAT

Öte yandan meraklı izleyicilerin ilgisini kullanmak isteyen kötü niyetli sitelere karşı dikkatli olunması gerekiyor. 'Yeni bölüm sızdı' ya da 'İzleme linki' adı altında paylaşılan bağlantılar ciddi güvenlik riskleri barındırıyor.

YASAL VE GÜVENLİ İZLEME ADRESİ

Fallout dizisi, Amazon'un orijinal yapımı olduğu için yayın hakları sadece Amazon Prime Video platformunda bulunuyor.

Diziyi güvenli ve yüksek kalitede izlemek isteyenlerin Amazon Prime Video üyeliği oluşturması gerekiyor.

İzleyiciler bu sayede yayınlanmış olan tüm bölümlere HD kalitesinde ve güvenli bir şekilde erişebiliyor. Dizinin 2. sezonu yayınlandığında da tek resmi izleme adresi yine bu platform olacak. Yeni sezon tarihi açıklandığında en doğru bilgiyi yine resmi kaynaklardan öğrenmek mümkün olacak.