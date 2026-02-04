Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinde yapılan son değişiklikler izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Cemo'nun ayrılacağı iddia edildi. Özellikle karakterin tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ve ardından ekrana gelen yeni bölümde yer almaması, dizinin takipçileri tarafından ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

CEMO 44. BÖLÜMDE NEDEN YER ALMADI?

Dizinin bu hafta yayınlanan 44. bölümünde Cemo karakterinin hiçbir sahnede görülmemesi, sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. Senaryo gereği cezaevine giren karakterin, hikayeden tamamen çıkarılıp çıkarılmadığı en çok araştırılan konular arasına girdi. İzleyiciler, karakterin cezaevinde olduğu sahnelerle hikayeye devam etmesini beklerken, bölüm boyunca adının geçmemesi ve ekranda görünmemesi, oyuncunun kadrodan ayrıldığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

YAPIM ŞİRKETİNDEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İddiaların kısa sürede yayılmasının ardından dizinin takipçileri Cemo'nun ayrılıp ayrılmadığını merak etmeye başladı. Ancak yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Karakterin senaryo gereği bir süre geri planda tutuluyor olabileceği veya hikayesinin tamamen sonlandırılmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor. Cemo'nun durumunun önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanması bekleniyor.