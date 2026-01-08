Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Bayhan'ın açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şarkıcının "Bazılarının birbirini hiç görmediği kardeşler, hepsi ayrı anneden olan 4 kardeş babamızın cenazesinde buluştuk" sözleri izleyicileri derinden etkiledi. Peki Bayhan'ın kardeşleri kim, kaç kardeşi var?

Bayhan'ın ailesi ve zor geçen çocukluğu

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Selahattin ve Kezban Gürhan çiftinin ikinci çocuğu olan Bayhan, henüz iki yaşındayken babasının aileyi terk ederek Almanya'ya gitmesiyle zor bir çocukluk sürecine girdi.

Annesi Kezban Gürhan'ın 1984 yılında hayatına son vermesinin ardından Bayhan, ablasıyla birlikte Almanya'ya gitti. Bir süre yetiştirme yurdunda kalan şarkıcı, ilk müzik eğitimini bu dönemde aldı. Ancak 13 yaşındayken ablasının Almanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi, Bayhan'ın yaşamındaki en büyük kırılma noktalarından biri oldu.

Babalarının cenazesinde 4 kardeş buluştu

Survivor'da yaptığı açıklamaya göre Bayhan'ın babası Selahattin Gürhan'ın farklı annelerden toplam 4 çocuğu bulunuyor. Bu kardeşlerin bir kısmı birbirini hiç görmemişti. Geçen yıl babalarının vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde 4 kardeş ilk kez bir araya geldi.

Bayhan, bu duygusal buluşmayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı ve röportajı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Şarkıcının kardeşlerinin kimlikleri ve isimleri hakkında detaylı bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bayhan Survivor'da nasıl bir performans sergiliyor?

2003 yılında Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan Bayhan, 2024'te seslendirdiği "Tiryakinim" şarkısıyla büyük çıkış yapmıştı. Spotify global listelerinde bir numara olan ilk Türkçe şarkı unvanını kazanan Bayhan, şimdi Survivor 2026 Ünlüler takımında mücadele ediyor.

Zorlu hayat hikayesiyle izleyicilerin sempatisini kazanan Bayhan'ın Survivor'daki performansı merakla takip ediliyor.