TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunumuyla Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor 2026, Ünlüler-Gönüllüler formatıyla devam ediyor. Gönüllüler kadrosunda yer alan Lina Hourieh, samimi tavırları ve parkurdaki azmiyle kısa sürede yarışmanın en çok konuşulan yarışmacıları arasına girdi.

Survivor yarışmacısı Lina Hourieh kimdir?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Lina Hourieh, 31 yaşında. Baba tarafından Arap kökenli, anne tarafından ise Makedon göçmeni bir ailenin çocuğu. Çok kültürlü bir ortamda büyüyen Lina, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.

Eğitim hayatında başarılı bir profil çizen Lina, Gazetecilik ve Radyo-Televizyon Programcılığı alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini yüksek onur derecesiyle tamamladı.

Ne iş yapıyor?

Lina Hourieh, tek bir mesleğe sığmayan çok disiplinli bir kariyere sahip. Dövme sanatçısı olarak özgün tasarımlar üretiyor, dijital içerik üreticisi olarak sosyal medyada aktif paylaşımlar yapıyor. YouTube ve Spotify'da yayınlanan Arşiv 404 adlı podcast serisinde psikoloji ve kültür konularını ele alıyor. Bunların yanı sıra stil danışmanlığı, iç mekân tasarımı ve Airbnb odaklı emlak yönetimi alanlarında da çalışıyor. Ayrıca geçtiğimiz sezon final yapan Sandık Kokusu dizisinde konuk oyuncu olarak ekranlarda boy gösterdiği ortaya çıktı.

Spor geçmişi ve Survivor performansı

Annesini kaybettikten sonra yaşadığı zorlu süreci sporla aşmaya karar veren Lina, özellikle koşu branşında yarı profesyonel düzeyde antrenmanlar yapıyor. Düzenli olarak yoga ve fitness ile ilgilenmesi, Survivor parkurlarındaki dayanıklılığının temel kaynağı olarak gösteriliyor. Gönüllüler takımında hem fiziksel gücü hem de olgun kişiliğiyle dengeleyici bir rol üstlenen Lina, şampiyonluk yarışında en iddialı adaylardan biri olarak değerlendiriliyor. Yarışma süresince birkaç kez eleme adayı olan genç yarışmacı, her seferinde güçlü performansıyla hayatta kalmayı başardı. Evli olmadığı bilinen Lina, Instagram'da @linaahourieh kullanıcı adıyla takip edilebiliyor.