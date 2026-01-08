Sınavda başarılı olan ve ardından mali durum araştırması ile sağlık kurulu değerlendirmesinden geçen 100 öğrenci, 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla Darüşşafaka'da tam burslu ve yatılı eğitim alma hakkı kazanacak. 1863 yılından bu yana faaliyet gösteren köklü kurum, öğrencilerine ortaokuldan lise son sınıfa kadar çağdaş eğitim imkanı sunuyor.

Darüşşafaka başvuru şartları neler?

Sınava başvurabilmek için öğrencilerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul 4. sınıfta öğrenim görüyor olmak

Babası ve/veya annesinin hayatta olmaması

Ailesinin maddi durumunun nitelikli eğitim için yetersiz bulunması

Adayların sınav günü geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu.

Başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak?

Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında e-Okul sistemi üzerinden yürütülecek. Aday öğrenciler, başvurularını okul yönetimleri ve sınıf öğretmenleri aracılığıyla yapabilecek.

Son başvuru tarihi: 27 Mart 2026 Cuma

Sınav giriş belgesi: 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında okul yönetimlerinden temin edilebilecek.

Sınav tarihi: 17 Mayıs 2026 Pazar, saat 11.00

Darüşşafaka ne gibi imkanlar sunuyor?

Darüşşafaka'ya kabul edilen öğrenciler, 5. sınıftan başlayarak lise son sınıfa kadar tam burslu ve yatılı eğitim alıyor. Öğrencilerin eğitim, barınma, beslenme, sağlık, kırtasiye ve okul kıyafeti gibi temel ihtiyaçları kurum tarafından karşılanıyor.

Darüşşafaka, mezunlarına üniversite eğitimleri süresince de burs desteği sağlamaya devam ediyor. Bu sayede maddi imkanları yetersiz ancak başarılı öğrenciler, kesintisiz bir eğitim hayatı sürdürebiliyor.

163 yıllık köklü geçmişiyle Darüşşafaka, Türkiye'nin en saygın eğitim kurumlarından biri olma özelliğini koruyarak binlerce öğrenciye kaliteli eğitim fırsatı sunmaya devam ediyor.