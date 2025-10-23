Son Mühür- TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2026 Ünlüler & All Star sezonunun ilk yarışmacısı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Müzik dünyasının tanınan isimlerinden Bayhan’ın yarışmada yer alacağı haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Acun Ilıcalı’dan sosyal medya duyurusu

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosuna katılan yeni ismi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünlü televizyoncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli sanatçımız Keremcem Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.”

Survivor 2026 hazırlıkları sürüyor

Yeni sezonun heyecanı şimdiden artarken, yarışmanın çekimlerinin önümüzdeki aylarda Dominik Cumhuriyeti’nde başlayacağı öğrenildi. Survivor’ın bu sezonki konsepti “Ünlüler & All Star” olarak belirlenirken, kadroda yer alacak diğer isimlerin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Bayhan ve Keremcem aynı kadroda

Türk müzik dünyasının iki sevilen ismi Bayhan ve Keremcem, bu sezon Survivor parkurlarında ter dökecek. Sosyal medyada yapılan yorumlarda izleyiciler, “nostaljik bir sezon” olacağı yönünde görüş bildirdi.